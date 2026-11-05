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Brezilya'da kasırga havalimanını yerle bir etti! Uçuş operasyonları süresiz durduruldu

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Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletine bağlı Chapecó şehrinde etkili olan ve hızı saatte 126 kilometreye ulaşan şiddetli kasırga, Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda ağır yıkıma yol açtı. Terminal binasının cam cephelerini parçalayan ve hangarların çatılarını söken kasırga nedeniyle havalimanındaki tüm uçuş operasyonları süresiz olarak durduruldu. En az 18 belediyede binaların zarar gördüğü ve elektrik kesintilerinin yaşandığı eyalette, havalimanında bükülen metal yapılar ile etrafa saçılan enkazın boyutu cep telefonu kameralarına yansırken, yetkililer yolculara hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulundu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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