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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 210 personel ve 60 ekibin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı şube ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskınlarda toplam 27 hükümlü yakalanırken, aranan şahıslardan biri saklandığı evde bazanın altında bulunarak gözaltına alındı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, resmî belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan 27 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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