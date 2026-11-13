Bursa'da 70 kilometre hızla esen lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar yürümekte zorlandı

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Bursa kent merkezinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle sokaktaki vatandaşlar yürümekte ve ayakta durmakta güçlük çekerken, lodosun şiddeti kameralara yansıdı. Yetkililer ise olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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