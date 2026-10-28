Bursa'da 'acemi değiliz' dedi, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

Kaydet a- | +A

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kemal Bengü Caddesi'nde motosikletinin ayna ve gaz kolundaki arıza nedeniyle ilerlemekte zorlanan Yasemin Koç, trafik ışıklarında durduğu esnada kendisine yardım etmek isteyen başka bir sürücünün teklifini "Acemi değiliz" diyerek geri çevirdi. Reddetme yanıtından yaklaşık 2 dakika sonra kontrolünü kaybederek kaza yapan kadın sürücü şans eseri olayı yara almadan atlatırken; ışıklardaki diyalog ve sonrasında yaşanan kaza anı, diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala