Bursa'da alkol alınca direksiyon başına geçmedi! Aracını çekiciye yükleyip evine götürdü

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Bursa'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine örnek bir davranış sergileyen vatandaş, çağırdığı çekiciyle otomobilini evine kadar götürdü. Aracını bulunduğu yerde bırakmayarak çekiciye yükleten ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan duyarlı vatandaş, paylaştığı videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayan vatandaş, alkol alan sürücülere alternatif ulaşım yollarını tercih etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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