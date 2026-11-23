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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'nde alkol denetimi yapan polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 16 EN plakalı otomobilin sürücüsü Erkut E., alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Aracı muhafaza altına almak için ekiplerin anahtarı almasına sinirlenen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Burada benim aracımın anahtarını gasp ettiler, buraya ekip istiyorum" sözleriyle polisi polise şikayet etti. Kontrol noktasındaki dubalara tekme atan ve ilginç diyalogları kameraya yansıyan Erkut E. karakola götürülürken, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira para cezası kesilen ve ehliyetine 5 yıl el konulan sürücünün aracı otoparka çekildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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