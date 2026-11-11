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Bursa'da alkollü şahıs ile taksici tekme tokat kavga etti! O anlar kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen K.K. ile taksi sürücüsü O.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen taksici, K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbeler karşısında K.K., yanında taşıdığı bıçakla taksici O.Ç.'yi bacağından yaraladı. Tarafların çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ayrıldığı kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, adrese sevk edilen Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri olaya karışan her iki şahsı da gözaltına aldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi
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