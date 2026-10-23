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Bursa'da alkollü sürücü polisten kaçarken direğe çarptı! Arabayı babamdan habersiz aldım

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce geri vitese takarak kaçmaya çalışırken trafik lambasına çarpan 1,54 promil alkollü sürücü Anıl Ç., polislere "Arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin. Suç işlemedim, daraldım burada" diyerek ceza yememek için dil döktü. Kameralara yansıyan ilginç olayın ardından 3 farklı maddeden toplam 420 bin lira idari para cezası uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yıldırım
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