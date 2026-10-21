Bursa'da alkollü sürücüden komisere ilginç teklif: Yaktınız beni bir güzellik yapın

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Bursa'da Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği alkol denetiminden kaçmak isterken ara sokakta yakalanan 1.10 promil alkollü kamyonet sürücüsü, ekipler ve basın mensuplarıyla girdiği güldüren diyaloglarla dikkat çekti. Kendisini "Arabada içtim, buraya sadece uyumaya geldim" diyerek savunmaya çalışan ve polis komiserine "Yaktınız beni, bir güzellik yapın" sözleriyle pazarlık teklif eden sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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