Bursa'da araçların arasında kalan yavru kediyi temizlik işçileri kurtardı! O anlar kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yola çıkarak araçların arasında gezmeye başlayan yavru kedi, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Durumu fark ederek trafikte seyreden araçları durduran işçilerin yavru kediyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alarak kurtardığı o duyarlı anlar ise seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
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