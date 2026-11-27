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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yola çıkarak araçların arasında gezmeye başlayan yavru kedi, belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde ölümden döndü. Durumu fark ederek trafikte seyreden araçları durduran işçilerin yavru kediyi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alarak kurtardığı o duyarlı anlar ise seyir halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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