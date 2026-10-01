Bursa'da ATV ile drift terörü! Akan trafikte tehlikeli şov kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akan trafikte ATV aracıyla peş peşe makas atıp drift yapan bir sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak faciaya davetiye çıkardı. Yıldırım Caddesi üzerinde seyrettiği sırada, karşı yönden gelen araçların korna ve selektörle yaptığı tüm uyarılara aldırış etmeden tehlikeli manevralarına devam eden kural tanımaz sürücünün o korku dolu şovu, çevredeki bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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