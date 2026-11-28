Bursa'da bagaja sığmayan profil demiri camdan çıkarıp taşıdı! Tehlikeli yolculuk kamerada
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çevre Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aracının bagajına sığmayan uzun profil demirini sürücü camından dışarı çıkararak taşıdı. Trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün görenleri şaşkına çeviren ilginç taşıma yöntemi ise otoyoldaki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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