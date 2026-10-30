Bursa'da ev sahibinden pes dedirten zorbalık! O anlar güvenlik kamerasında

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıldır güzellik salonu işleten Pınar Çalışır, mülk sahibinin kardeşi O.G. tarafından iş yerinden çıkarılmak amacıyla 4 yıldır sistematik baskılara maruz bırakıldığını öne sürdü. Elektrik kabloları ile klima borularının kesildiği, dükkan önündeki parke taşlarının söküldüğü ve süs havuzunun parçalandığı iş yerinin girişi, son olarak karavan park edilerek müşteri erişimine kapatıldı. Olaylar nedeniyle günlük müşteri randevusu 30'dan 5'e kadar düşen kadın işletmecinin yardım çığlığı atmasına yol açan süreç ve şahsın süs havuzuna zarar verip dükkanın önünü karavanla kapattığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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