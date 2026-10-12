Bursa'da faciadan dönüldü! Kırmızı ışık ihlali yapan scooter ezilmekten kıl payı kurtuldu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla kavşağa giren elektrikli scooter sürücüsü, o esnada yeşil ışıkta geçiş hakkını kullanan bir otomobille çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Kuralları hiçe sayarak kendi canını ve trafiği büyük bir tehlikeye atan sürücünün olası bir faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar, seyir halindeki aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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