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Bursa'da kaza yapan 2.94 promilli sürücü gazeteciyi önce tehdit etti sonra çorbaya çağırdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan ve lastiği patlayan otomobilin sürücüsü, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2.94 promil alkollü çıktı. Kazayı görüntüleyen basın mensubunu ayakta durmakta zorlandığı halde önce "Sana buradan bir tekme atarım" diyerek tehdit eden, ardından "Lokantam var, gel çorba içelim" sözleriyle dükkanına davet eden alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken aracı çekiciyle otoparka çekildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi
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