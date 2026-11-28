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Bursa-Karacabey yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde meydana gelen kazada, fabrikadan çıkış yaparak trafik ışıklarında yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden tıra, Bursa istikametinden gelen ve kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam eden kamyon çarptı. Araçlarda maddi hasarın oluştuğu ve tır sürücüsünün tehlikeyi son anda fark ederek önlem alması sayesinde muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü kazanın ardından, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Karacabey Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKaracabey

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