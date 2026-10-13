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Bursa'da kontrolden çıkan ATV tarlaya uçtu! Ağır yaralanan sürücünün kaza anı kamerada

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki patika yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden 30 yaşındaki ATV sürücüsü Numan T., aracıyla birlikte tarlaya uçarak ağır yaralandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince nabzının zayıf olduğu belirlenen ve çocukluğundan beri kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen genç sürücü, acilen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer
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