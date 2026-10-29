Bursa'da motosiklet yayaya çarptı! Metrelerce sürüklenen 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ayan I. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit A.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya ve sürücü metrelerce savrularak yolda sürüklendi. Kazada ağır yaralanan yaya Yiğit A. ile sürücü Ayan I., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dehşet anları ve tarafların metrelerce sürüklendiği kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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