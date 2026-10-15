Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan şahıs dehşet saçtı! Yumrukla kapının camını böyle kırdı
Kaydet
|
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförüyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan şahıs, öfkesine hakim olamayarak otobüs kapısının camını yumruk atarak tuzla buz etti. İçerideki yolculara büyük bir panik yaşatan ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana gelirken, saldırgan şahsın camı kırdıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı o anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bizi Takip Edin