Bursa'da otomobiliyle çarptığı yaya tanıdık çıktı! Arkadaşının eşine çarpan sürücü kamerada

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Halit Ç. yönetimindeki 16 BVJ plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Ö., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından inceleme yapan polis ekiplerine çarptığı kişiyi tanıdığını belirten sürücü Halit Ç.'nin, arkadaşının eşi olan Fatma Ö.'ye çarptığı anlaşıldı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücünün karıştığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yıldırım Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYıldırım

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