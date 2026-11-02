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Bursa'da patenli genç minibüsün arkasına tutunup ilerledi! O tehlikeli anlar kamerada

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde patenli bir gencin minibüse tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki minibüsün arkasına tutunarak trafikte ilerleyen genci fark eden diğer araç sürücülerinin korna çalarak yaptığı uyarılara rağmen tehlikeli yolculuk devam etti. Çevredeki sürücülerin tepkilerine ve uyarılara aldırış etmeden trafikte canını hiçe sayan gencin o tehlikeli anları, arkasındaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi
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