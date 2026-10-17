Bursa'da pes dedirten görüntüler! Otomobilin kapılarını sonuna kadar açıp böyle ilerlediler

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcunun, aracın ön kapılarını ardına kadar açarak ilerlemesi trafikte büyük bir tehlikeye yol açtı. Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde yaşanan ve şahısların hem kendi canlarını hem de çevredeki diğer sürücülerin hayatını hiçe saydıkları o akılalmaz anlar, trafikteki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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