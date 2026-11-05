Bursa'da polisin gözü önünde drift atan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi! O anlar kamerada

Kaydet a- | +A

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 16 EZ plakalı otomobilin sürücüsü kavşak içerisinde drift yapmaya başladı. O esnada devriye görevini yürüten polis ekiplerinin durumu fark ederek yaptığı 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, ortalıktan kayboldu. Ekiplerin takibi sonucu tespit edilen sürücüye 'Dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, drift atmaktan ise 140 bin TL olmak üzere toplam 340 bin lira idari para cezası kesilirken, sürücünün kavşakta tehlikeli manevralarla drift attığı o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yıldırım Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYıldırım

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala