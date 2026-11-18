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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi Kent Meydanı Yanyolu'nda uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 16 BKK plakalı motosiklet sürücüsü Eren K., yaklaşık 500 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetinin yanında olmadığı belirlenen ve alkolmetre üflemeyi reddeden sürücüye; alkolmetreyi reddetmekten 150 bin, "dur" ikazına uymamaktan 200 bin ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 719 lira olmak üzere toplam 352 bin 719 lira idari para cezası kesilirken, motosikleti ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Önce alkollü olmadığını savunup ardından "2 tane alkol içtim" diyen ve polislere dava açacağını öne süren şahsın, kesilen cezayı göstererek "Bunu belediye başkanına gösterin beni tanıyor" dediği o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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