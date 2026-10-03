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Bursa'da polisten kaçan şahıslar birbirine girdi: "Ben sürmedim" kavgası kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 5 kilometrelik kovalamacanın ardından bir inşaatta yakalanan alkollü sürücü ile yanındaki arkadaşı arasında yaşanan "aracı kim kullanıyordu" kavgası pes dedirtti. Suçu birbirine atarak sokak ortasında tekme tokat birbirine giren şahıslara polis ekiplerinin, "Sen sürmüyorum diyorsun, o sürmüyorum diyor; bu arabayı cinler mi sürüyor?" şeklindeki tepkisi dikkat çekti. Yapılan kontrollerde 2.08 promil alkollü çıkan ve daha önce de ehliyetine el konulduğu anlaşılan sürücüye, art arda ihlallerinden dolayı toplam 550 bin lira gibi rekor bir ceza kesilerek ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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