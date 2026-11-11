Bursa'da postacıyı muhtarlıkta darp etti! "Evraklarımı getirmedin" kavgası kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, posta dağıtım şirketinde görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak teslim etmek amacıyla mahalle muhtarlığına geldiği esnada bir şahsın saldırısına uğradı. Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterilmesine rağmen kendisine ulaştırılmadığını iddia eden şahıs ile posta dağıtıcısı arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelinin postacıyı tekme ve tokatlarla darp ettiği anlar muhtarlığın güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, darp edilen Berat M.'nin şikayeti üzerine Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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