Bursa'da sağanak yağış sonrası alt geçit göle döndü! Suya gömülen araç kamerada

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Görükle girişindeki alt geçit, kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından adeta göle döndü. Biriken su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, sudan geçebileceğini düşünerek gaza basan bir otomobil sürücüsü ise metreler sonra suya gömülerek mahsur kaldı. Alt geçidin suyla dolduğu ve otomobilin suda çaresizce kaldığı o ilginç anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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