Bursa'da şiddetli fırtına sahil şeridini vurdu! Mudanya'da denizle kara adeta birleşti
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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Zeytinbağı Mahallesi'nde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil şeridinde adeta denizle karayı birbirine kattı. Dev dalgaların ve fırtınanın şiddetiyle kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü bölgede, karadan sürüklenen çamurlu suların denizin rengini tamamen kahverengiye çevirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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