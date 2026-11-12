Bursa'da tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı! O anlar kamerada

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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli bir aracın henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkarak yola doğru hareket eden elektrikli araç, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü büyük şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Nilüfer Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSINilüfer

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