Bursa'da trafikte tartıştığı sürücünün aracına çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde ana yol üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Araçlarıyla ilerlemeye devam ederken tartışmayı sürdüren sürücülerden biri, öfkesine hakim olamayarak direksiyonu diğer otomobilin üzerine kırdı ve çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çarpan aracın kaçmasıyla neye uğradığını şaşıran diğer sürücünün yaşadığı şok ve trafikteki zıtlaşmanın çarpışma anına dönüştüğü o tehlikeli anlar, seyir halindeki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Osmangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOsmangazi

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