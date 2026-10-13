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Bursa'da yürekleri ağza getiren anlar! Otobanda ters yönde ilerleyen otomobil kamerada

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Bursa'da otoyolda ters yönde ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını büyük bir tehlikeye atan otomobil sürücüsü olası bir faciaya davetiye çıkardı. Hızla akan trafikte kural tanımayan ve karşı yönden gelen araçların arasına dalan sürücünün yürekleri ağza getirdiği o tehlikeli anlar, seyir halindeki bir başka aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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