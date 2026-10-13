Çalışır halde bıraktı, hayatının şokunu yaşadı! 2 milyonluk aracın çalınma anı kamerada

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Afyonkarahisar'da simit almak için uğradığı işletmenin önüne 2 milyon TL değerindeki aracını çalışır vaziyette bırakan sürücü, dükkandan çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, fırsatçı bir şahsın saniyeler içinde direksiyon başına geçerek otomobille uzaklaştığını gören araç sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ve takibi sonucunda şüpheli şahıs, çaldığı lüks araçla birlikte olaydan yaklaşık 3 saat sonra kıskıvrak yakalandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAfyonkarahisar

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