Çanakkale'de korkunç kaza! Manevra yapan minibüsün çarptığı yayanın ayağı fena halde ezildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Dursun Bak Caddesi üzerindeki pazar yerinde, manevra yapan bir minibüsün yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu yere düşen talihsiz vatandaşın ayağının aracın tekerleği altında kalarak ezildiği o feci anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getiren korkutucu kazanın hemen ardından yaralı şahıs hızla Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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