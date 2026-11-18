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Çankırı'da kapalı olan özel bir eğitim merkezinin önündeki çuvaldan 3-4 adet patates alan iki genç, patateslerin ücreti olan 25 lirayı güvenlik kamerasına göstererek çuvalın içine bıraktı. İş yerine geldiklerinde sipariş ettikleri patateslerin arasında parayı fark ederek şaşıran çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gençlerin örnek davranışıyla karşılaştı. Görüntüleri izledikten sonra çok duygulandıklarını ifade eden merkez çalışanlarından Fatih Cerrahoğlu, Türkiye'nin geleceğini bu tür duyarlı gençlere bıraktıkları için büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çankırı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇankırı

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