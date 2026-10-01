'Çelik Kanatlar' sahnede! TEKNOFEST'te gökyüzünde 'zeybek' gösterisi
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Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da Jandarma Havacılık Komutanlığı’na bağlı “Çelik Kanatlar” uçuş gösteri timi, helikopterlerle gökyüzünde Harmandalı ve Zeybek gösterisi gerçekleştirdi.
Tonlarca ağırlıktaki helikopterleri senkronize şekilde kullanan jandarma pilotları, havada karşılıklı selamlaşma ve ritmik manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Gösteri, festival alanını dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.
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