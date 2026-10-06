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Cezadan kurtulmak için akılalmaz yöntem! Drift cezasından kaçmak için aracını 15 dakikada parçaladı

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Nevşehir'de sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, cezadan kurtulmak için aracını sanayide 15 dakika içinde parçalara ayıran sürücüyü radyatör suyunun sıcak olmasından tespit etti. "Araç günlerdir bozuk ve yürümüyor" diyerek ekipleri yanıltmaya çalışan, hatta otomobilini başka araçların arkasına gizleyen sürücünün planı, polisin titiz incelemesi sayesinde bozuldu. Gerçeği itiraf etmek zorunda kalan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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