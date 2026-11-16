Çin'de dağdan kopan dev kaya trafikte bekleyen aracın üzerine düştü! O anlar kamerada

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Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Li ilçesinde dağ yolunda sıkışan trafikte bekleyen bir otomobilin üzerine dağdan kopan dev bir kaya parçası düştü. Kayanın hızla çarpmasıyla aracın arka kısmı ezilirken, otomobilde bulunan kadın sürücü ile arka koltuktaki iki aile üyesi olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Sürücünün çarpmanın ardından araçla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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