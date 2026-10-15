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Çocuğunun çığlıklarına aldırış etmedi! Eşini naylon poşetle boğmaya çalışan koca kamerada

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamayı reddeden eşini bir tekel bayiinde, küçük çocuklarının gözü önünde feci şekilde darbedip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan şahsın yaşattığı kan donduran vahşet güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Annesinin uğradığı saldırı karşısında dehşete düşen çocuğun büyük korku yaşadığı olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan vicdansız koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çiğli
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