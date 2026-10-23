Çorabından fışkıran paralar pes dedirtti! Elazığ'daki kurnaz dilenci zabıtadan kaçamadı

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından cuma namazı çıkışında cami önleri ve kalabalık caddelerde gerçekleştirilen dilenci denetimlerinde, vatandaşların duygularını istismar eden şahıslar tek tek yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen dilencilerden birinin topladığı paraları el konulmaması için çorabının içine gizlediği ortaya çıkarken, ekiplerin dikkati sayesinde çorabın içinden çıkartılan banknotlar görenleri adeta hayrete düşürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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