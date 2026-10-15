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Denizde nefes kesen operasyon! Hasta kaptan helikopterle tahliye edildi

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, kalp krizi şüphesiyle rahatsızlanan ticari gemi kaptanının tahliyesi için harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kaş’ın 105 deniz mili güneyinde seyreden ticari geminin kaptanının kalp krizi şüphesiyle rahatsızlandığı belirtildi.

Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopterin, Sağlık Bakanlığından görevlendirilen iki sağlık personeliyle birlikte tıbbi tahliye amacıyla görevlendirildiği bildirildi.

FETHİYE’DE SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Açıklamada, helikopterin Kaş’ın 77 deniz mili açığındaki gemiye ulaştığı kaydedildi.

Operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, “Helikopterimiz, vatandaşımızı güvenli şekilde tahliye ederek Fethiye Stadyumu'nda sağlık ekiplerine teslim etti. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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