Denizli'de koyunların kurt paniği kamerada! Ağılın kapısına kadar geldiler

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde bir küçükbaş hayvan ağılının kapısına kadar gelen kurtların yol açtığı panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yırtıcı hayvanları fark edip büyük bir korkuyla ağılın en uç köşesinde toplanarak birbirine sokulan koyunlar faciadan kıl payı kurtulurken; kapalı olan kapıdan içeri girmeyi başaramayan kurtlar, bir süre etrafı gözetledikten sonra karanlığa karışarak bölgeden uzaklaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Acıpayam Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAcıpayam

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