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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sola dönüşün yasak olduğu yolda ters yöne girerek karşı şeride geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinde bekleyen anne ve kızına hafif şiddette çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük korku yaşayarak kontrolsüzce yolun karşısına koşan küçük kız, o esnada yoldan başka bir aracın geçmemesi sayesinde olası bir ikinci kazadan şans eseri kurtuldu. Yaşananların ardından yolun karşısına geçerek korkan kızına sarılan anne ile çocuğunun korku dolu o anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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