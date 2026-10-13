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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dehşet saçtı! İSKİ'nin otoparkına böyle uçtu

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İstanbul Eyüpsultan'daki Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu, bariyerlere ve bir araca çarptıktan sonra duramayarak İSKİ Genel Müdürlüğü önündeki başka bir aracı daha biçip bahçedeki otoparka uçtu. İki sürücünün araçta sıkışarak yaralandığı ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı korku dolu kazanın dehşet anları bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansırken, savaş alanına dönen olay yeri havadan da görüntülendi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eyüpsultan
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