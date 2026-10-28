Diyarbakır'da sürücü arka cama 'dikkat acemiyim' yazdı! O anlar cep telefonu kamerasında

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Diyarbakır'ın kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobilin arka camındaki "dikkat acemiyim" yazılı kağıt diğer sürücülerin dikkatini çekti. Şeffaf dosya içerisine yerleştirdiği kağıdı aracının arka camına yapıştırarak trafikte tedbirli bir şekilde ilerleyen sürücünün o anları, arkasından seyreden başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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