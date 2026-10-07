Durakta bekleyen belediye otobüsüne otomobil çarptı! Kaza anı kamerada

Kaydet a- | +A

Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde, güzergah boyunca şerit ihlalleri yaparak ilerleyen bir otomobilin durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 1'i yaşlı 2 kişi yaralandı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 84 yaşındaki yolcu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilin kazadan önceki tehlikeli ilerleyişi ve otobüse çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala