Düzce'de motosikletin düşen plakasını eliyle tutarak yolculuk yaptı! O anlar kamerada

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Düzce'de kent içi trafikte seyir halinde olan bir motosikletin plakası henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Motosikletin arka koltuğunda seyahat eden yolcu, plakanın yola düşmesini önlemek amacıyla plakasından tutarak yolculuğa bu şekilde devam etti. Trafikteki diğer sürücülerin şaşkınlıkla izlediği ve ilginç görüntülere sahne olan o anlar, arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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