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Edirne'de ezber bozan anlar! Tekir kedi fareyi diğer kedinin gazabından böyle korudu

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Edirne'nin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde ezber bozan ve görenleri şaşkına çeviren ilginç bir olay yaşandı. Caddede gezinen bir fareyi fark eden tekir cinsi kedi, ezberleri bozarak fareye saldırmak yerine etrafında adeta bir güvenlik kalkanı oluşturdu. Bölgeye yaklaşan başka bir kedinin fareye zarar vermesini engellemek için dakikalarca temkinli adımlarla nöbet tutan tekir kedinin o sıra dışı tavırları, çevredeki vatandaşların ilgisini çekerek gülümseten görüntülere sahne oldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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