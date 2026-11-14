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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu! Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı

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Edirne'de öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Saraçlar Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistler, ıslanmamak için iş yerlerinin tenteleri ile saçaklarının altına sığındı. Bazı vatandaşların şemsiye, yağmurluk ve başlarına geçirdikleri poşetlerle korunmaya çalıştığı yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Edirne
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