Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı
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Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde E.A. idaresindeki motosiklet ile O.Y. yönetimindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü E.A. yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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