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Edirne'de yakıtı biten aracı at arabasıyla 2 kilometre çekti! O anlar kamerada

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Edirne Güney Çevre Yolu’ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yakıtı biten otomobil sürücüsü, yoldan geçen bir at arabası sürücüsünden yardım istedi. Aracını halatla at arabasının arkasına bağlayan sürücü, yaklaşık 2 kilometre boyunca çekilerek Bostanpazarı mevkisindeki akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı. Sıradışı yöntemi gören vatandaşları şaşırtan ve otomobilin istasyona kadar at arabasıyla çekildiği o ilginç anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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